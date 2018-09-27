شروط فرنسا الصارمة في منح التأشيرة تنتقل إلى المغرب أيضا

تقوم القنصلية الفرنسية في المغرب بمراجعة شروط منح التأشيرة للدخول للتراب الفرنسي، تماما كتلك التي تم تطبيقها في الجزائر، في خطوة تهدف إلى فرض شروط أكثر صرامة في منح التأشيرة، بحسب ما نقله موقع لوفيغارو الفرنسي، اليوم الخميس 27 سبتمبر.

وبهذه الشروط سيكون من الصعب الحصول على فيزا الى فرنسا، حيث يتم رفض جميع الملفات غير المكتلمة حتى وإن كان صاحب الطلب ممن حصل في وقت سابق على التأشيرة.

ووفقا لمسؤول فرنسي في القنصلية المغربية نقلت عنه جريدة المساء المغربية، فإن السلطات الفرنسية قررت إنشاء نظام جديد لدراسة طلبات التأشيرات، دخل حيز التنفيذ في الجزائر وسوف يتم تعميمه قريباً على العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.

وكان يتم تفسير الاجراءات الصارمة التي اتخذت في الجزائر على أساس أنها إجراء إنتقامي بسبب قرارات تقليص الواردات الفرنسية والأوروبية بشكل عام.

وبحسب الصحافة المغربية فإن العديد من المغاربة اشتكوا من الإجراءات الإدارية البطيئة في الخدمات القنصلية الفرنسية. وقد أثر ذلك على وقت الانتظار وكثير منهم اضطروا إلى الانتظار عدة أشهر للحصول على رد، على الرغم من حصوله على التأشيرة بشكل دوري في السابق.