الحكومة ستمول 90 ألف سكن “عدل” و60 ألف سكن ريفي

أعلن وزير السكن والعمران، عبد الحميد تمار، الخميس، عن نية الحكومة تمويل 90 ألف سكن من صيغة “عدل” و60 ألفا من صيغة السكن الريفي حجزت لها الحكومة مخصصات مالية ضمن قانون المالية الجديد.

وأوضح الوزير في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية تيارت أن الحكومة بصدد ضخ أموال جديدة من أجل إكمال برامج التهيئة للإسراع في تسليم ما تبقى من مشاريع “عدل 2”.

وكان الوزير قد أشرف، في دار الثقافة، على التوزيع الرمزي لقرارات الاستفادة على مجموعة من المستفيدين من حصة 2245 سكن اجتماعي ايجاري و400 سكن بصيغة “عدل 1″، حيث تم منح بعض المعاقين حركيا وفئات أخرى قرارات الاستفادة من السكنات، وقبلها وقف على أشغال مشاريع بناء لمختلف الصيغ، وقد منح مبلغا إضافيا بقيمة 5 ملايير من أجل إنجاز ملعب ومساحة خضراء في أحد الأحياء الموجهة للاجتماعي الإيجاري في زعرورة.

يشار أن عددا من مكتتبي برنامج “عدل 1″ و”عدل 2” حاولوا لقاء الوزير في نقاط الزيارة التي دامت نصف يوم لكن لم يتمكنوا من ذلك لمنعهم من الاقتراب، حتى أن البعض حاول تقديم رسائل تظلم لكن دون جدوى، وبالأخص بعد أن علموا أن المفاتيح لن تسلم لكل مكتتبي مشروع 400 سكن دفعة واحدة، وستكون مجموعة ثم مجموعة.