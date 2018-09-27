هذه شروط تملك الجزائريين للعقار في تونس

أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمرقين العقاريين في تونس، فهمي شعبان، أنّ البيع والتمليك للأجانب من الجزائريين والليبيين يعد حلا من الحلول لتجاوز أزمة قطاع البناء والبعث العقاري في تونس وتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار شعبان خلال لقاء جمعه، أول أمس، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية، مبروك كورشيد، إلى أنّ عددا كبيرا من الأجانب يرغبون في شراء منازل بتونس للترفيه والسياحة أو تدريس أبنائهم، وهو ما يتطلب مزيد التعريف بالإجراءات الجديدة الخاصة بتمليك الأجانب من الجزائريين والليبيين في تونس وفقا لمذكرة العمل الصادرة في جوان 2018 عن حافظ الملكية العقارية.

وكان حافظ الملكية العقارية أصدر مذكرة عمل تحت عدد 24 لسنة 2018 بتاريخ 14 جوان 2018، حول المعاملات العقارية للجزائريين والليبيين بالبلاد التونسية، التي تمكن مواطني الدولتين من اقتناء عقارات سكنية دون المرور برخصة الوالي شرط ألا يقل ثمن المسكن عن 300 ألف دينار تونسي /100 ألف أورو/، وعلى أن يكون التّسديد بالعملة الصعبة.

وأفاد شعبان، خلال اللقاء الذي حضره حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن التشجيع على الاستثمار ومساعدة الباعثين العقاريين على تجاوز أزمتهم القطاعية وكذلك في إطار تطبيق اتفاقيتي الاستيطان المبرمتين بين البلدين.

يذكر أن إدارة الملكية العقارية التونسية، أصدرت في 19 سبتمبر 2018، مذكرة عمل للمديرين الجهويين لتطبيق محتوى اتفاقيات الاستيطان بين الدولة التونسية والدول المغاربية التي تقضي بتملك الجزائريين والليبيين للعقارات غير الفلاحية دون الحصول على رخصة الوالي.