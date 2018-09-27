عملية انزال للقوات الفرنسية شمال مالي

نفذت قوات الفرنسية صباح اليوم الخميس عملية إنزال لـ120 مظليا في منطقة ميناكا المضطربة، الواقعة شمال شرق مالي في إطار عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب.

وأعلن المتحدث باسم القوات الفرنسية الكولونيل باتريك ستايغر أن هذه العملية "تتيح استكمال العديد الموجود في هذه المنطقة" القريبة من حدود النيجر "حيث تنتشر أصلا قوات مالية وقوة من برخان".

وتابع المسؤول العسكري الفرنسي "ندمج قدرات مختلفة لإحداث مفاجأة لدى المجموعات المسلحة الإرهابية ولنظهر للسكان أننا نستطيع التدخل سريعا".

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي سنة2013 لمساعدة القوات الحكومية على إخراج المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة من شمال مالي.

إلى ذلك، قتل سبعة جنود في القوات المسلحة المالية وسائق مدني الأربعاء في وسط مالي بتفجير عبوات محلية الصنع في آليتين عسكريتين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع المالية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن "الهجوم الإرهابي الجبان" وقع بعد ظهر الأربعاء بين قريتين تقعان بين تمبكتو (شمال) وموبتي (وسط)، مطالبة "القوات المسلحة المالية بمواصلة مهمتها لحماية "أراضي البلاد.

ووقع الهجوم على الحدود بين وسط مالي منطقة موبتيو شمال تمبكتو، وهما منطقتان لا تزالان تواجهات عنفا مسلحا رغم تدخل عسكري دولي منذ أكثر من خمسة أعوام.