"مجبرون على استغلال الغاز الصخري"

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة إيجاد مصادر أخرى لإنتاج الغاز وتلبية الطلب الداخلي والتوجه لاستغلال الغاز الصخري في إطار "منظم "يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الصحية والبيئية في الوسط المعيشي للمواطن.

وجاء تصريح قيطوني في ندوة صحفية عقدها على هامش جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قال في رده على سؤال حول مسالة التوجه لمصادر أخرى لإنتاج الغاز: "سنتجه نحو استغلال الغاز الصخري (..) لأننا مجبرين للرفع من إمكانيات الإنتاج خصوصا أن الاستهلاك الداخلي في ارتفاع مستمر وممثلي الشعب في البرلمان يطالبون أن يتم تزويد سكان 48 ولاية بالغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمائة". وأضاف قيطوني أن استغلال الغاز الصخري سيتم في"إطار منظم علما أن تكنولوجيات استغلاله سجلت تطورا كبيرا (..) سنعمل في هذا الاتجاه لأنه يخدم مصلحة البلاد".

وتابع الوزير يقول "أن تمت التغطية ( الغاز الطبيعي) بنسبة 100 بالمائة يعني ذلك أنه يجب توفير 100 مليار متر مكعب للاستهلاك الداخلي (..) لذلك يجب إيجاد مصادر أخرى ومن ضمنها الغاز الصخري الذي سنعمل على استغلاله ولكن ليس على حساب صحة المواطن ولا البيئة".

وخلال تدخله في الجلسة العلنية للرد على أسئلة بعض النواب بخصوص تزويد بعض البلديات بالغاز الطبيعي، قال قيطوني أن إنتاج الجزائر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 130 مليار متر مكعب منها 50 مليار متر مكعب موجهة للاستهلاك الداخلي و50 مليار متر مكعب موجهة للتصدير في حين يتم تسخير 30 مليار متر مكعب3 المتبقية لضمان نشاط الابار النفطية.

وأشار في هذا الصدد أن مستوى التغطية بالغاز الطبيعي بلغ 60 بالمائة على المستوى الوطني، مستطردا: "لو نصل إلى نسبة تغطية بالغاز الطبيعي بـ 100 بالمائة معنى ذلك أن كل ما ننتجه سنستهلكه وبالتالي نتوقف عن التصدير ونفقد عائدات كبيرة بالعملة الصعبة، لذلك نحن مجبرون على إيجاد مصادر أخرى لإنتاج الغاز".