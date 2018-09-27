أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الولاة، والولاة المنتدبين وفق ما أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاءت التعيينات على الشكل التالي:

محمد عمير واليا لميلة

أحمد عبد الحفيظ ساسي واليا لسيدي بلعباس

أحمد مباركي واليا لبشار

عبد الحكيم شاطر واليا لتيزي وزو

مسعود حجاج واليا لأم البواقي

مصطفى صادق واليا للشلف

يوسف شرفة واليا للبليدة

عباس بداوي واليا للمدية

محمد سلماني واليا لبومرداس

توفيق مزهود واليا لعنابة

توفيق ضيف واليا للجلفة

كمال عبلة واليا لقالمة

عبد الحميد بعيش واليا لمعسكر

أحمد معبد واليا لبجاية

بن عمر بكوش واليا لبرج بوعريريج

فريد محمدي واليا لسوق أهراس

عبد الرحمن دحيمي واليا منتدبا لأولاد جلال

فريدة عمراني واليا منتدبا لبوزريعة

بن عرعار حرفوش واليا منتدبا للدار البيضاء

محمد إسماعيل واليا منتدبا للشراقة

يحي يحيادن واليا منتدبا لتقرت

عبد الله قجيبة واليا منتدبا لجانت

أحمد محمودي واليا منتدبا للمغير