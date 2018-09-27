سفير الجزائر بالعراق يتحادث مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية ويدعوه إلى زيارة الجزائر

علم "البلاد.نت" من مصدر دبلوماسي في سفارة الجزائر بالعراق أن السفير عبدالقادر بن شاعة يقوم بمساع حثيثة لتجاوز آثار المقابلة التي جمعت اتحاد العاصمة بنادي القوة الجوية العراقي.

فبعد لقائه بمستشار رئيس مجلس النواب العراقي والمتحدث باسم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تم استقباله اليوم من طرف السيد رعد حمودي سلمان رئيس اللجنة الأولمبية العراقي والسيد حيدر الجميلي الأمين العام للجنة.

وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية وأهمية الحفاظ على الرصيد الهام من المحبة والتقدير والاحترام القائم بين الجانبين وتدعيم العلاقات الأخوية الممتازة في كافة المجالات لا سيما مجال الشباب والرياضة.

وسلم سفير الجزائر دعوة موجهة من طرف السيد مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية إلى أخيه العراقي لزيارة الجزائر. وقبل المسؤول العراقي الدعوة معربا عن أمله في تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وبخصوص الحادثة المعزولة في مقابلة بولوغين، أوضح السفير أن الجمهور اتحاد العاصمة لم يكن يقصد الإساءة إلى الأشقاء، بل ما زال هذا الجمهور كبقية أبناء الشعب الجزائري يكن المحبة والتقدير لشعب العراق، فالجماهير الجزائرية ككل والجماهير الرياضية في كل مكان تبتدع وبنية صادقة أساليب مختلفة لتشيع فريقها لتمكينه من الفوز بالمقابلة بالتأثير على الفريق الخصم.

في المقابل من ذلك أكد المسؤول العراقي على عمق العلاقات الأخوية في المجالين الأولمبي والرياضي بين الجزائر والعراق تجسيدا لعمق علاقات البلدين في المجالات كافة مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية العراقية مرتبطة بعلاقات وثيقة مع نظيبرتها الجزائرية.

وأهدى رئيس اللجنة الأولمبية العراقي ذرعا تذكاريا للسفير الجزائري كما قدم دعوة مقتوحة للجنة الأولمبية الجزائرية وممثلي الهيئات الرياضية الجزائرية لزيارة العراق والتقكير في تنظيم أسبوع الإخاء الرياضي الجزائري العراقي.

وركز السيد رعد حمودي على الاسراع في نسيان ما حدث والنظر إلى المستقبل، مشيرا إلى مبادرة السيد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية لدى سفارة العراق بالجزائر عندما عبر عن أسفه على ما حدث في ملعب عمر حمادي.

وقدم شكره لوزيري الشؤون الخارجية والشباب والرياضة الجزائريين على حرصهما على تعزيز التعاون بين الجانبين وتقوية العلاقات الثنائية معتبرا اياها وثيقة وتاريخية وممتازة.

وأضاف أن بعض من وسائل الاعلام الأجنبية حاولت استغلال الموقف لضرب العلاقات التاريخية بين البلدين وهذا ما لا تستطيع الوصول إلى تحقيقه نظرا لكون رصيد المحبة الذي يجمع الشعبين أقوى وأمتن من أية محاولة يائسة.