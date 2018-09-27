عيسى : الجزائر لن تتخلى عن إمام تولوز المتهم بمعاداة السامية

قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى اليوم ان الجزائر لن تتخلى عن إمام تولوز المتهم بمعاداة السامية

و اضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش جلسة برلمانية خصصت لرد أسئلة النواب أن الجزائر تتابع بإهتمام قضية الإمام الجزائري بمسجد تولوز بفرنسا، محمد تاتاي، المتهم بمعاداة السامية، وأنها لن تتخلى عنه إطلاقًا”

مفيدا أنه لا يمكن التعليق حاليا على قضية الإمام الجزائري التي هي قيد التحقيق، داعيًا إلى “إنتظار التطورات الجديدة في الملف”.

ويواجه إمام جزائري يدعى محمد تاتاي، تحقيقا قضائيا، في تولوز بفرنسا، بتهمة تصريحات معادية للسامية أدلى بها في خطبه في المسجد المتواجد بنفس المدينة،

وفتح القضاء الفرنسي تحقيقًا نهاية جوان الفارط، يتعلق بـ”وقائع يمكن أن تؤدي إلى التحريض على الكراهية” حسبه، بعد نشر فيديو لخطبة ألقاها إمام مسجد تولوز محمد تاتاي في ديسمبر 2017 يذّكر فيها حديثًا للرسول عن “حتمية قتال المسلمين لليهود”.

وفي السياق، دعا وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، الأئمة الجزائريين في مسجد باريس، إلى احترام قوانين الجمهورية الفرنسية والسهر على إلقاء الخطب المعتدلة والبعيدة عن الإسلام المتطرف”.

وعاد المسؤول الحكومي، للتذكير بضرورة حماية المرجعية الدينية الوطنية التي اختُرقت وأدت إلى دخول البلاد في العشرية السوداء، وفق تعبيره.

و سبق لوزير الشؤون الدينية ان صرح عندما إندلعت القضية الصائفة الماضية ان تاتاي إبن بسكرة وإبن عائلة العلماء والقرآن” وأضاف: “تاتاي أنزه وأبعد من أن يقع في خطيئة تسفيه قوانين البلد الذي ينشط فيه أو تسفيه مبادئ هذا البلد”.

غير أن المسجد الكبير في باريس عارض الوزير محمد عيسى، وقال في بيان له إنه نظراً للجدل الكبير حول تصريحات الإمام تاتاي في تولوز وسوء الفهم حول موقفنا، نود أن نؤكد من جديد إدانتنا الثابتة وغير الغامضة للمصطلحات المستخدمة من قبل هذا الإمام خلال موعظته التي أقامها في ديسمبر 2017 في مسجد Empalot في تولوز، والذي افتتح في 23 جوان 2018.