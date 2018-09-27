الإفراج عن المجلس الأعلى للشباب قريبًا

كشفت مصادر مطلعة أن تشكيلة المجلس الأعلى للشباب ستعرف النور خلال الأيام القادمة بعد إستكمال مصالح رئاسة الجمهورية كافة الإجراءات الخاصة بالتحقيقات الإدارية والأمنية المتعلقة بالأعضاء الذين تم اختيارهم، وفق ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية في 18 أفريل 2017.وقالت نفس المصادر، لـ” TSA عربي”، إنه تم الفصل في رئاسة المجلس وقد تم الإتصال بالأسماء المقترحة قصد إبلاغهم بالقرار وكل ما تعلق بالترتيبات الخاصة بمرحلة إعلان ونشر قائمة أعضاء المجلس الذين تم غربلتهم واختيارهم وفق ما جاء في المرسوم، ومن بين الأسماء الذين تم الاتصال بهم، المدعو عادل قانة.

وجرى الموافقة على القائمة التي اقترحها ولاة الجمهورية وتضم 96 شابًا من كل ولايات الوطن، إثنان بالتساوي بين الذكر والأنثى عن كل ولاية، و24 عضوا من ممثلي المنظمات الوطنية تم اختيارهم بالتنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية، و16 عضوا من ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عكفت على تصفيتهم مصالح وزارة الخارجية بالتنسيق مع المصالح القنصلية في الخارج.

بالإضافة إلى 10 أعضاء من الكفاءات الوطنية جرى اختيارهم من طرف رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى 21 عضوا ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، و5 أعضاء بعنوان المؤسسات المالية المعنية بالشباب.

ورفض عادل قانة، نفي خبر الإتصال به، مؤكدًا بأنه كان وما يزال في خدمة الجزائر والشباب الجزائري في أي موقع كان فيه، مفضلاً ترك مسألة الإعلان عن ذلك للمؤسسات الرسمية المخولة.

المعني يعتبر أحد البارزين في الحركة الشبانية الحديثة والفاعلة في التأطير والتعبئة في برامج الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2004، كما أسندت له مهمة المشاركة في تنظيم العديد من الأحداث والبرامج الحكومية والجمعوية الموجهة للشباب والمجتمع المدني، وكذا تمثيله للشباب الجزائري في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.

للتذكير فإن مسألة الفصل في رئاسة المجلس كانت السبب وراء تأخير الإعلان عنه بسبب محاولة فرض بعض الأسماء من الوجوه الوزارية السابقة لترأس المجلس، في حين طالب البعض بضرورة إسداء المهمة للإطارات الشابة بما يعكس طبيعة وصفة المجلس، وهو الأمر الذي خلق نوع من التجاذب أدى إلى تأجيل الإعلان عنه بعد أن كان مقررًا بداية جانفي 2018.

وفي انتظار إمضاء المرسوم من طرف رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية تبقى الساحة الشبانية في انتظار هذا الفضاء الجديد الذي يُراد له أن يكون هيئة تقترح وتقدم الاستشارة لرئاسة الجمهورية والحكومة حول المسائل المتعلقة بحاجيات الشباب في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.