أخبار كاذبة عن دواء قاتل تنتشر عبر الفيسبوك : من يستهدف صيدال؟

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تحذر من أحد الأدوية المصنعة من طرف شركة صيدال، والموجهة لعلاج الزكام، وتزعم الرسالة أن صيدال وقعت في خطأ وأن الدواء مميت، لكن هي أخبار كاذبة.ونسب مروجو الإشاعة الرسالة إلى سيدة تعمل في مختبر في باب الزوار، زاعمين أن “صيدال قد ارتكب خطأ في التصنيع ويتعلق ببعض الدفعات من دواء ريمافيد، وأنها تشبه دواء مخصصا لأمراض القلب، مما تسبب في موت بعض الأشخاص”.

وحتى يتم تصديقهم من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي وضعوا اسم المعنية بالأمر، وكذا رقم هاتف المخبر، وعنوانه.

وعند اتصالنا بالمخبر تبين أن الخبر مكذوب وأنه بدأ ترويجه سنة 2011، وهذه هي المرة الثانية التي يتم ترويجه هذه السنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهتها تؤكد السيدة خديجة علية، التي ورد اسمها في الإشاعة، في مراسلة مع “TSA عربي” أنها “معلومات خاطئة” وأنه تم “سرقة هويتها” واستعمالها في ترويج الإشاعة، كما أكدت أنه “في الواقع ، هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها نشر هذه الرسالة على شبكات التواصل الاجتماعية المرة الأولى في سنة 2011 وهذه المرة الثانية منذ مارس 2017″، وأضافت “لقد رفعت دعوى قضائية ضد مجهول، وقمت بتكذيب الخبر رسميا”.