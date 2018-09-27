إختيار عزالدين ميهوبي “شخصية العام الثقافية 2018”

تم إختيار وزيرالثقافة عزالدين ميهوبي “شخصية العام الثقافية 2018″من قبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا الإختيار عرفان بالمجهودات الداعمة للشأن الثقافي العربي، ونضيرا للخدمات التي قدمها في هذا المجال.

حيث سيكون حفل التكريم يوم إفتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 31 أكتوبر.

وقد نشر ميهوبي تغريده عبر صفحته الرسمية على التويتر “يشرفني، باسم الجزائر، أن يتم إختياري “شخصية العام الثقافية 2018”

وهذا عرفانا بجهدي المتواضع الداعم للشأن الثقافي العربي.