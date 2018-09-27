هام: رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الولاة، وفق ما أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية.

تعيين مصطفى صادق واليا لشلف

أحمد معبد واليا لبجاية

عبد الحكيم شاطر واليا لتيزي وزو

أحمد عبد الحفيظ ساسي واليا لسيدي بلعباس

عباس بداوي واليا للمدية

يوسف شرفة واليا للبليدة

محمد سليماني واليا لبومرداس

​محمد يعيش واليا لمعسكر

مسعود حجاج واليا لأم البواقي

توفيق ضيف واليا للجلفة

مزهود توفيق واليا لعنابة

كمال عبلة واليا لقالمة

محمد عمير واليا لميلة

فريدة عمراني واليا منتدبا لبوزريعة