راوية يكشف وجود أملاك يُجهل أصحابها

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن وجود عدد من الأملاك لم يتم إحصاءها بسبب غياب أصحاب الحقوق أثناء عملية مسح الأراضي في الميدان، وتم تسجيلها في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء الأشغال.

وقال رواية، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إن خلق منصب محافظ مساعد عقاري هو محل اهتمام من قبل الإدارة، موضحا أن المحافظ العقاري يلعب أيضا دور المحاسب الحكومي، حيث يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عليها.

وأكد الوزير أن مصالحه تعمل على تحسين ظروف أداء تلك المهام، حيث تم في هذا السياق اتخاذ مجموعة من التدابير تعكف خاصة على تكثيف شبكة من المحافظات العقارية.

و أوضح راوية أن رقمنة النشاطات العقارية، وإدخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية.

وفي ذات الصدد، شدد راوية أن الرقمنة التي هي في طور الانجاز، ستقضي على بطئ الإجراءات العقارية مما يسهل العمل على الجميع.