ترامب يؤيد حل الدولتين لإنهاء احتلال فلسطين !

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح، تأييده لحل الدولتين لتسوية قضية الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في إطار خطة السلام التي تعدها إدارته.

وقال ترامب الذي حضر الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة ، صبيحة اليوم، أنه يروق له حل الدولتين، مضيفا أنه قد يتراجع عن قراره إلا في حال كان الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون دولة واحدة.

وأشار ترامب أيضا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة إلى أنه يريد الكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة، مضيفا أنه يصبو إلى تحقيق ذلك خلال فترة حكمه الأولى.

وقد اشترط نتنياهو أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي شروط يقول الفلسطينيون إنها تشير إلى أنه ليس جادا بشأن إقرار السلام.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عقب اجتماعه مع ممثلي عشرات الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن التزام ترامب الفضفاض بحل الدولتين ليس كافيا.

وأضاف أنه ينبغي للرئيس الأمريكي أن يقول بوضوح إن الدولتين ستستندان إلى حدود عام 67، وإن القدس الشرقية أرض محتلة موضحا أن هذه القضايا مهمة جدا بالنسبة للفلسطينيين من أجل المضي قدما.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتواصل مع الولايات المتحدة حين تعلن خطتها للسلام أجاب المالكي بأنه لن يفعل ذلك على الإطلاق وأضاف أنه ما دام ترامب متمسكا بقراراته بشأن القدس والمستوطنات ونقل السفارة فإنه لا سبيل لذلك.