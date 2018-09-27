غولام:”نابولي في قلبي للأبد”

عبر النجم الدولي الجزائري فوزي غولام مرة آخرى عن عشقه الكبير لمدينة نابولي عامة ولفريقه الأزرق السماوي خاصة.

ونشر أمسية اليوم الخميس نجم الخضر صورة له بقميص البارتينوباي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق غولام الصورة التي تُظهره وهو يُشير إلى قلبه بعبارة:”سأحافظ على نابولي في قلبي إلى الأبد”.

يُذكر أن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني مُرشح للعودة إلى الميادين من بوابة لقاء جوفنتوس في نهاية الشهر الحالي.