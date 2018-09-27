بالصور..الفريق قايد صالح يؤكد على ضرورة رعاية الإستثمار في العنصر البشري

أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، على مراسم تدشين المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال بسيدي فرج.

وحضر المراسم كل من قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش، والمديرون ورؤساء المصالح المركزية.

وأكد قايد صالح خلال كلمته، على الرعاية الشديدة والأهمية البالغة لمسألة الإستثمار في العنصر البشري.

ويعتبر من أولويات الجيش الوطني الشعبي، وأرقى أنواع الإستثمار التي تكفل بلوغ الأهداف التطويرية المتوخاة.

وذكر الفريق بالاستراتيجية التي تبناها الجيش، في مجال الإعلام والإتصال، مؤكدا أنها نابعة من عقيدة الثورة التحريرية، ومسترشدة بالعمق التاريخي والوطني، الحافل بالأمجاد والبطولات.