“محاكمة علنية” لوزير الشؤون الدينية تحت قبة البرلمان (فيديو)

تعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إلى “شبه محاكمة” تحت قبة البرلمان، بسبب “عجزه” في تقديم إجابات وافية عن مسائل طرحها نواب البرلمان تتعلق بأموال الزكاة، حماية الأئمة والأملاك الوقفية، خلال جلسة علنية خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية.

وأحرج النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حكيم بري، وزير الشؤون الدينية بسؤاله حول الأسباب التي تقف وراء غياب حصيلة عن الأملاك الوقفية التي تمكنت الجزائر من استرجاع عدد معتبر منها والتي ضاعت خلال الحقبة الاستعمارية وبعدها”.

وفي ردّه لم يقدم الوزير أية حصيلة عن عدد الأملاك الوقفية، وإكتفائه بالتأكيد على عزم الدولة في بعث المشاريع الوقفية، وهو ما أغضب النائب الذي خاطب الوزير قائلاً:” جوابك نظري وليس تطبيقي يا معالي الوزير.. كيف يعقل ألا يتم استغلال الأملاك الوقفية منذ عام 1962″.

ودعا حكيم بري عن الأرندي، وزير الشؤون الدينية للنزول إلى الميدان بدّل الإكتفاء بالتقارير التي تصل مكتبه ” مشددًا ” الجزائر لا تُختصر في العاصمة فقط وإنما في الجزائر العميقة بجهاتها الأربع، شمالاً، جنوبًا، غربًا وشرقًا”.

وفي تعقيبه، وقع الوزير فيما وصفه النواب بـ “الخطأ”، بعدما أكد أنه مباشرة بعد إفراج الحكومة أمس الأربعاء عن المرسوم التنفيذي الصادر في العدد رقم 52 من الجريدة الرسمية، الذي حدّد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، قام اليوم الخميس بالتوقيع على ثلاثة قرارات للاستثمار في بنك وقفي وعيادة طبية وفندقًا وقفيًا.

وإعتبر النواب أن ذلك يعني أن تلك القرارات الثلاثة الموقع عليها من طرف الوزير محمد عيسى، كانت على مكتبه قبل صدور المرسوم التنفيذي.

في الجهة المقابلة، حمّل النائب، جديد نقاز، عن كتلة الأحرار، وزير الشؤون الدينية مسؤولية إنتشار الديانات الغربية في أوساط المجتمع الجزائري، وإعتبر أن ذلك يعود لضعف الخطاب الديني المسجدي، وتقصير الحكومة في التكفل بانشغالات الأئمة التي لا تزال تراوح مكانها.

وإعتبر محمد عيسى أن “التهم الموجهة لشخصه الوزير” لا تعنيه إطلاقًا، وللنائب كامل الحرية في الحديث، لأن الجهة المخولة بتقييمه كوزير للشؤون الدينية هي هياكل الدولة الجزائرية ومؤسساتها والرأي العام والخالق على حد تعبيره. ليرد عليه النائب جديد نقاز ” أنا ممثل للشعب ومن حقي الحديث عن كل المسائل والانشغالات”.