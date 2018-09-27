محمد عيسى: الأئمة المنتدبون في فرنسا يخضعون لقوانين الجمهورية الفرنسية

قال محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الأئمة الذين ننتدبهم في فرنسا إلى مسجد باريس يعملون بقوانين الجمهورية الفرنسية.

وأضاف خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أننا نطلب منهم دائما أن يحترمو قوانين الجمهورية الفرنسية الذين يشتغلون فيها.

وأن يمتثلوا للأوامر التي تصدر لهم من مسجد باريس بإلقاء خطب ودروس تتسم بالوسطية والإعتدال.

كما أن الجزائر تسجل نفسها في منأى عن أي تجاذب في موضوع الإسلام المتطرف أو الإسلام المسيّس.