وزير الطاقة : 100 % نسبة تغطية مناطق الوطن بالغاز الطبيعي

كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أن الجزائر وصلت الى تغطية نسبتها 100 بالمائة لأرض الوطن بالنسبة لما تعلق بشبكة الغاز الطبيعي.

وقال قيتوني، اليوم، خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان أنه لا توجد أي دولة في العالم حققت ما وصلت إليه الجزائر بالنسبة لربط كامل مناطق الوطن بالغاز الطبيعي"

وشدد الوزير على ضرورة البحث عن مصادر أخرى وبديلة للغاز، مشيرا الى ان الانتاج الجزائري للغاز وصل الى 130 مليار متر مكعب، 50 مليار منها تستهلكها الجزائر.