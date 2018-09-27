إيداع المرقي العقاري “بسّة” الحبس المؤقت بعد شكوى زوخ

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بإيداع المرقي العقاري “أمازيغ رضوان بسة” الحبس المؤقت بعد الشكوى التي تقدمت بها مصالح ولاية الجزائر.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فإن هذا المقاول يقف وراء الحملة المسعورة التي شنّت على والي ولاية الجزائر.

بالإضافة إلى أن المرقي والمقاول بسّة المشهور بكثرة الترقيات العقارية وضع رهن الحبس المؤقت ظهر اليوم.

ولقد تم إيداعه بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتهمة التعدي على الملكية العقارية للدولة، بعد شكوى تقدمت بها مصالح متعددة لولاية الجزائر.

كما أن المرقي العقاري بسة ألقي عليه القبض ليلة أمس من طرف الدرك الوطني، وتم تقديمه نهار اليوم أمام محكمة الشراقة.

خاصة وأنه تحصل على تسهيلات بنكية وقروض ضخمة في ظروف غامضة، وسلّم مبالغ هامة لمواقع إنترنت لمهاجمة والي العاصمة.

وحسب ذات المصادر، فإنه سيتم استدعاء أصحاب المواقع وتوجيه تهم ثقيلة لهم.