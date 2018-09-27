كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن البلد الذي سيكون معنيا بتنظيم نهائيات كأس أمم أوروبا 2021 في اجتماعه الذي انعقد بمدينة نيون السويسرية...

رسميا: هذا هو البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم كأس أمم أوروبا 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن البلد الذي سيكون معنيا بتنظيم نهائيات كأس أمم أوروبا 2021 في اجتماعه الذي انعقد بمدينة نيون السويسرية...

27/09/2018

هذه هي الوجهة الجديدة لـ حليلوزيتش

نشرت : الهدّاف الخميس 27 سبتمبر 2018 15:30

وحصل الملف الألماني على عدد أكبر من الأصوات مقارنة بالملف التركي، لتفشل بذلك تركيا مرة أخرى في الظفر بشرف تنظيم أي بطولة أوروبية كبيرة، بعد أن كانت قد أخفقت في ذلك سنوات 2008، 2012، و 2016، إضافة إلى عدم حصولها على فرصة استضافة أي مباراة من مباريات أورو 2020 الذي ستحتضنه 12 دولة أوروبية.

في المقابل، ستحصل ألمانيا على شرف تنظيم رابع بطولة كروية كبيرة في تاريخها، بعد أن سبق لها استضافت كأس أمم أورو 1988، وكأس العالم في مناسبتين في 1974 و2006.