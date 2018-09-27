مبولحي يواصل التألق بتصديات رائعة أمام أحد

يواصل الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، تقديم عروضه القوية في الدوري السعودي، رفقة ناديه الإتفاق ضمن الدوري السعودي.

وبرز مبولحي، هذه المرة رفقة ناديه الإتفاق، عند استضافتهم نادي أحد، أمسية اليوم الخميس، لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكان مبولحي، وفيا لمستواه في هذه المباراة، أين أنقذ فريقه من عدة أهداف محققة، ليحافظ في الأخير على شباكه نظيفة.

وانتهت هذه المواجهة التي جمعت الفريقين بملعب “الأمير محمد بن فهد”، بنتيجة التعادل السلبي 0-0.

يذكر أن رايس وهاب مبولحي، تلقى مؤخرا تكريما من أنصار ناديه الإتفاق، نظير المجهودات التي يبذلها، ودوره الفعال في الفريق.