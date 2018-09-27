وزارة الداخلية : مراجعة القوائم الإنتخابية سيكون من 1 أكتوبر إلى غاية 31

أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية علم لجميع المواطنين أنه سيتم مراجعة القوائم الانتخابية من الفاتح أكتوبر إلى غاية 31 من نفس الشهر.

وحسب بيان ذات الوزارة فإن توجه دعوة للمواطنين الغير المسجلين في تالقوائم والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر

التقدم إلى لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية لدى بلدية إقامتهم .

وأما فيما يخص الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر سكناهم التقدم لبلدية مقر إقامتهم الجديدة من أجل التكفل بإجراءات الشطب والتسجيل.