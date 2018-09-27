تكريم ميهوبي بالإمارات

سيحظى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بالتكريم على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الثقافة اليوم الخميس "اختار سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، عزالدين ميهوبي، وزير الثقافة، شخصية العام الثقافية 2018 في الدورة السابعة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك عرفانا لما يقدمه من عطاء وما يبذله من جهود حثيثة داعمة للشأن الثقافي العربي".

وأضاف البيان "سينظم حفل التكريم في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم 31 أكتوبر 2018، يكون متبوعا بمحاضرة للسيد عز الدين ميهوبي، حول تحدي الثقافة العربية في ظل فوضى اللغات".