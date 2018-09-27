قيطوني : إستغلال الغاز الصخري سيكون في إطار منظم

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الخميس، على ضرورة ايجاد مصادر أخرى لإنتاج الغاز و تلبية الطلب الداخلي والتوجه لإستغلال الغاز الصخري.

وهذا في إطار منظم يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الصحية و البيئية في الوسط المعيشي للمواطن.

وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني ،قال سنتجه

نحو استغلال الغاز الصخري.

لأننا مجبرين للرفع من امكانيات الإنتاج، خصوصا أن الإستهلاك الداخلي في إرتفاع مستمر و ممثلي الشعب في البرلمان يطالبون أن يتم تزويد سكان 48 ولاية بالغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمئة”.

و أضاف قيطوني، أن إستغلال الغاز الصخري سيتم في اطار منظم علما ،أن تكنولوجيات إستغلاله سجلت تطورا كبيرا سنعمل في هذا الإتجاه لأنه يخدم مصلحة البلاد.

وقال الوزير،إن تمت التغطية بنسبة 100 بالمئة، يعني ذلك أنه يجب توفير 100 مليار متر مكعب للاستهلاك الداخلي .

لذلك يجب إيجاد مصادر أخرى و من ضمنها الغاز الصخري الذي سنعمل على استغلاله و لكن ليس على حساب صحة المواطن