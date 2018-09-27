بوحجة يخرج عن صمته

خرج رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن صمته، ورد على الأخبار التي تحدثت عن حملة لسحب الثقة منه من قبل بعض النواب.

واستغل بوحجة جلسة الاستماع للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس لنفي تطرق اجتماع ولد عباس بكتلة الأفالان البرلمانية أمس الأربعاء لموضوع إقالته.

وفي تصريح مقتضب للصحافة قبل بداية أشغال الجلسة، قال بوحجة "هذا الأمر لا أساس له من الصحة وهو غير مدرج في جدول الأعمال".

وأشعلت إقالة بوحجة يوم الأحد الماضي للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني سليماني بشير خلافات حادة بينه وبين نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، ما استدعى اجتماعا عاجلا بين ولد عباس وكتلة الأفالان البرلمانية.