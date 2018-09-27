هذه هي تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة

هذه هي تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس عن تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية 2018-2019.

ونشرت بن غبريت على صفحتها الرسمية في الفايسبوك جدولا تضمن رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2018-2019.

وسيجرى امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الأربعاء 29 ماي 2019، أما امتحان شهادة التعليم المتوسط فسيجرى من الأحد 9 إلى الثلاثاء 11 جوان 2019.

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا فقد حددت الوزارة تاريخ إجراءه بين الأحد 16 جوان والخميس 20 جوان 2019.

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