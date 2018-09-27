هذه هي تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس عن تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية 2018-2019.

ونشرت بن غبريت على صفحتها الرسمية في الفايسبوك جدولا تضمن رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2018-2019.

وسيجرى امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الأربعاء 29 ماي 2019، أما امتحان شهادة التعليم المتوسط فسيجرى من الأحد 9 إلى الثلاثاء 11 جوان 2019.

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا فقد حددت الوزارة تاريخ إجراءه بين الأحد 16 جوان والخميس 20 جوان 2019.