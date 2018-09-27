وزير الطاقة الجزائري يرد على اتهامات وتهديدات ترامب للأوبك !

رد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة "الأوبك" بأنها تنهب أموال دول العالم، بالقول إنها" منظمة عالمية سيادية ولا أحد يتدخل في قراراتها"

وأكد قيتوني اليوم على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان أن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك "سيادية ولا أحد يستطيع التأثير عليها أو على القرارات التي تتخذها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع أوبك بالجزائر، اتهم المنظمة بأنها “تنهب” باقي دول العالم، ودعاها إلى الكف عن رفع أسعار النفط مؤكدا ان بلاده لن تتسامح مع الأسعار.