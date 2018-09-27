وزارة السياحة تطلق أرضية رقمية للترويج للجزائر كوجهة سياحية

من المرتقب اليوم أن تطلق وزارة السياحة والصناعات التقليدية وتزامنا مع إحياء اليوم العالمي للسياحة - أرضية رقمية خاصة بالترويج للوجهات السياحية الداخلية والخارجية للجزائر .

وكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود للإذاعة الوطنية أن "قطاعه يعمل اليوم على محورين الأول يتعلق بالجانب الترقوي للوجهة السياحية الداخلية والخارجية للجزائر وعلى الجانب المتعلق بالخدماتية المتوفرة في البلاد".

وقال بن مسعود بالنسبة للجانب الترقوية "هناك بوابة تعمل على الترويج السياحي والتي سنعطي إشارة انطلاقها اليوم رسميا ، وتعتبر بوابة جد متطورة ومتأقلمة مع التكنولوجيا الحديثة من اجل العمل على الترويج للمنتوج السياحي الجزائري والترويج للسياحة الخارجية والداخلية ، ثم بوابة اخرى متعلقة بالاستثمار وبوابة ثالثة متعلقة بوكالات السياحة والأسفار ونظام عام للمعلومات الذي سيكون المخزون المعلوماتي الاستراتيجي للوزارة ولكل القطاعات الاخرى".

و معلوم أن الجزائر تحيي اليوم وعلى غرار دول العالم اليوم العالمي للسياحة تحت شعار "السياحة والتحول الرقمي" ، و تحتضن الجزائر بالمناسبة الورشة الثانية لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة لتدعيم القدرات الإحصائية لسنة 2018/2019 بمشاركة ممثلي 13 دولة افريقية .