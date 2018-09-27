15 ألف طبيب جزائري في فرنسا

أحصى المجلس الوطني لعمادة الأطباء الفرنسيين، نحو 4404 طبيب ممارس جزائري يتواجد في فرنسا منذ جانفي 2017، تخرجوا من الجامعات الجزائرية.

ووفقا لإحصائيات المجلس نشرتها صحيفة لوموند، الأربعاء، فإن هذا الرقم يشكل زيادة بنحو 60 بالمائة، ويمثل الأطباء الجزائريين ربع الأطباء المولودين في الخارج ويمارسون المهنة في فرنسا، وبإضافة الأطباء المولودين في الجزائر والمتخرجين من الجامعات الفرنسية فنجد نحو 14305 طبيبا جزائريا في فرنسا.

هذه البيانات التي تتعلق فقط بأطباء مجلس عمادة الاطباء، وهي لا تشمل أولئك الذين وظفتهم المستشفيات مباشرة بموجب قوانين محددة، كما تقول صحيفة لوموند.

ويقول فيكتوير كوتيرو الذي يقوم ببحث حول هذه القضية أنه بعد إدخال السلطات الفرنسية لضوابط في السبعينات، تراجع عدد الأطباء المتمرسين، ومن هنا كانت الرغبة في استقطاب الأطباء الأجانب، وتم السماح عن طريق تشريع جديد للأطباء بالقدوم إلى فرنسا ولكن تحت وضع غير مستقر، مثل التصرف كمتخصص داخلي وممارس مساعد متصل.

ويؤكد صاحب الأطروحة أنهم غير مسجلين في مجلس عمادة الأطباء الفرنسيين، ولكنهم رسميًا تحت سلطة الجهة الموظفة لهم، ويتحملون نفس عبء العمل، ويضطرون إلى الانتظار لسنوات لاجتياز المسابقات التي تسمح لهم بالحصول على وضع كامل.