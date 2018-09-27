ميهوبي يطلق أحكاما قاسية على مزغيش وينفي رفع دعوى قضائية

نفى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خبر رفع دعوى قضائية في حق الصحفي عبد العالي مزغيش، ولمح ميهوبي في تغريدة له إلى الصحفي مزغيش دون أن يذكره بالاسم، غير انه وصف أن الشخص أصبح مهووسا به منذ سنتين، حيث قال:” تحوّلتُ منذ عامين إلى كابوس يقلق راحته، فصار ينام ويستيقظ على وقع اسمي، وأنا أرأف لحاله. لم أرفع دعوى ضده، ولا أفكّر حتّى”.

وأطلق ميهوبي أحكاما قاسية على مزغيش بوصفه صاحب كتابات سخيفة ووضيعة، وأضاف:” لأن العدالة أشرف من أن تنظر في كتابات سخيفة ووضيعة، وتنبئ عن عقدة مستعصية. كان الله في عونه. لا داعي للفزع، وأرفق عز الدين ميهوبي تغريدته صورا مع بعض الشخصيات الثقافية..