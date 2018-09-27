بوحجة ينفي سعي الكتلة البرلمانية للأفلان سحب الثقة منه

نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ما تم ترويجه منذ أيام بخصوص سعي نواب الكتلة البرلمانية للأفلان لتنحيته من على رأس قبة زيغود يوسف.

وكذب بوحجة في تصريح خص به "البلاد"،اليوم، ما تم الترويج له بخصوص سعي قيادات الحزب العتيد لسحب الثقة من شخصه، عبر عقد اجتماع مغلق مع الامين العام للأفلان جمال ولد عباس.

وأكد بوحجة أن الاجتماع المغلق الذي عقد أمس بمقر الأحرار الستة بحيدرة لم يكن من أجل النظر في إبعاده من رئاسة المجلس الوطني الشعبي.

وعرفت قبة زيغود يوسف احتقانا منذ أيام بسبب ابعاد بوحجة للأمين العام للمجلس بشير سليماني، الامر الذي رفضه نواب الكتلة البرلمانية للأفلان