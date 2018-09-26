إل جي تعتني بعملائها

في إطار سياستها الموجّهة بالكامل للعملاء، شرعت إل جي إلكترونيكس الجزائر في إجراء سلسلة من زيارات التفقّد للمنتجات لدى عملائها الأوفياء. وتهدف هذه الحركة إلى ضمان رفاهية هؤلاء العملاء وتحقيق أقصى قدر من قابلية استخدام هذه المنتجات التي تمّ اقتناؤها.

وبالتالي، ستخضع جميع منتجات إل جي حيثما كانت، وبشكل آليّ، إلى فحص عام( التركيب، الربط، التزويد بالطاقة...) من قبل الفرق التقنيّة وخدمات ما بعد البيع. كما سيكون هذا الإجراء فرصة لإعادة النظر في جميع الوظائف التي تقترحها هذه المنتجات وذلك لتحسين استخدامها قدر الإمكان وضمان استدامتها المعترف بها من قبل.

ويضمن نهج إل جي المسؤول استمرارية الانصات لحاجيات العملاء قبل تصميم المنتج، وقربا مطلوبا وطموحا يسمح لها بتقديم أفضل ما لديها لعملائها على مستوى تنوّع المنتجات وقدرتها على التكيّف، وموثوقية خدماتها، وتصميمها، وبيئة عملها وسهولة استخدامها من أجل حياة يوميّة خالية من التوتّر، أو قليلة الضغط. وتبرز المنتجات المزوّدة بالذكاء الاصطناعي والتي أطلق عليها اسم ThniqQ، ريادة إل جي على مستوى الخبرة، والمهارة التقنية والتصميم، وهي عوامل تمّ توظيفها بشكل كبير في تطوير هذا النوع من المنتجات.

مطابخ ذكيّة متّصلة، هواتف شديدة الذكاء، روبوتات مرافقة ... Cloi كلّها منتجات تبرز أهمية رفاهة وراحة العميل لدى إل جي. وما استخدام" تجربة العميل" إلا وسيلة من الوسائل المعتمدة لبلوغ هذه الغاية !

وبالفعل، فإنّ تجربة العميل ستمكّن إل جي من الحصول على فهم أفضل لاحتياجات وانتظارات، أو حتى رغبات العملاء، وذلك من خلال تفاعلهم مع المنتجات التي تمّ اختبارها في مرحلة أولى، ثم مع المؤسسة نفسها في مرحلة ثانية.

ويتطلب هذا الأمر من إل جي اعتماد استراتيجية تقوم على الجودة والقرب في خدمة العملاء، ويكون فيها صوت العميل أقوى أكثر فأكثر.