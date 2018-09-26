17 ألف دينار أجور عمال الأسلاك المشتركة !

وجهت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، مريم مسعوداني، عن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية مساءلة الى الوزير الأول أحمد أويحيى تطالبه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات على المستوى الوطني الذين يعانون وضعية كارثية بسبب أجورهم التي لا تتجاوز 17 ألف دج.

وأوضحت النائبة ان هذه الفئة تعيش وضعية مزرية بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية على خلفية الأجر الزهيد الذي يتقاضونه والذي لا يلبي حاجات المواطن اليومية، مضيفة أن هذا الأجر يعتبر منحة امام ارتفاع معدل التضخم والزيادة الرهيبة في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار.

وتساءلت النائبة: كيف يعقل أن يتقاضى موظفون رواتب بـ 17 الف دج في سنة 2018؟ مشددة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور وفي القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإعادة إدماجهم.

ويشتكي عمال الاسلاك المشتركة من غياب نقابة تدافع عنهم باستثناء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التي هددت بالخروج الى الشارع والاحتجاج خلال الموسم الدراسي الحالي، في حال عدم تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لرفع رواتب 200 الف عامل من الأسلاك المشتركة والمهنيين والنظر في المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة التي لا يتجاوز راتبها 18 ألف دج.

وقال في هذا الشأن بحاري علي رئيس نقابة الأسلاك المشتركة ”إن الاوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة الاسلاك المشتركة تنذر باحتجاجات خاصة في ظل بقاء العديد من النقاط عالقة خلال المفاوضات التي تم إجراؤها مع وزيرة التربية وعلى رأسها الادماج الفعلي للمخبريين في السلك التربوي وحصولهم على مختلف المنح والعلاوات وكذا ترقية الاداريين الذين لا يزالون يعانون التهميش، وإدماج العمال المتعاقدين بمستوياتهم الثلاثة.

وانتقد بحاري رفض الوزارة الاولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مشاكل مختلف الفئات الهشة في قطاع التربية الوطنية، حيث لايزال العامل المهني والسلك المشترك يتقاضون أجرا لا يتعدى 18 الف دينار، خاصة أن الوزارة الوصية اعترفت بالإجحاف الذي يمس هذه الفئة، إلا أن تسوية وضعياتها تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة.

وندد بحاري بقرارات تجميد زيادات أجور ذوي الدخل الضعيف وكذلك غياب الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة مقابل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية والمواد الضرورية في ظل غياب الرغبة في معالجة الملفات الشائكة والمزمنة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية التي من خلالها ظلت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التابعة لوزارة التربية الوطنية، وهي فئة متعددة التخصصات تطرق أبواب الوزارة الوصية دون التفاتة السلطات الى مطالبها رغم تعاقب شخصيات من مختلف التوجهات على الحكومة”.