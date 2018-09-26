أويحيى ينزل إلى الشارع بداية من أكتوبر

رسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي طريقه للمرحلة القادمة والتحضير للانتخابات الرئاسية عبر تجمعات ولقاءات جوارية بعيدا عن الجبهة الشعبية التي يزعمها حزب الأفالان، حيث سيشرع الحزب بداية من الشهر القادم في لقاءات وتجمعات شعبية تحسبا للموعد الرئاسي وذلك بعد استكمال عملية إعادة هيكلة الحزب.

ووضع حزب التجمع الوطني الديمقراطي خطته للمرحلة القادمة بعيدا عن الجبهة الشعبية الصلبة التي يتحرك غريمه الأفالان لبلورتها استجابة لنداء رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة ذكرى 20 أوت، حيث وعلى الرغم من أن الأرندي عبر بشكل صريح عن رفضه الانخراط فيها هيكليا، إلا أنه سيعمل ـ حسب الناطق الرسمي باسم الحزب شيهاب صديق ـ على تنفيذ المبادرة عبر قواعد الحزب في الميدان، حيث كشف المتحدث في تصريحات لـ«البلاد” بأن الحزب سينزل ميدانيا من اجل تدعيم هذه الجبهة وبرمج عدة لقاءات شعبية جهوية ووطنية مع مناضليه بداية من شهر اكتوبر القادم تحت إشراف الأمين العام للحزب أحمد اويحي أو اعضاء المكتب الوطني، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة لتقييم عملية هيكلة الحزب من جهة وكذا التحضير للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر افريل القادم. كما ستعمل على دعم تشكيل الجبهة الصلبة لمحاربة الفساد والتصدي لكل محاولات ضرب الاستقرار.

ومن المنتظر أن يشرف الامين العام للأرندي احمد اويحيى على تجمع نسوي كبير شهر اكتوبر القادم بالعاصمة وذلك بعد استكمال سلسلة من اللقاءات الجهوية المتعلقة بتمثيل المرأة ودورها في الحياة السياسية، فضلا عن تجمعات أخرى تحت إشراف الرجل الاول في الأرندي تندرج في إطار دور الحزب في المرحلة القادمة، لا سيما أن احمد اويحيى كان السباق لوضع يده في يد غريمه جمال ولد عباس من اجل العمل على دعم ترشح الرئيس وذلك عقب اللقاء الذي جمعهما بمكتبه ساعات بعد إعلان الأفلان عن مناشدة الرئيس للإستمرارية استجابة لنداء مناضلي الحزب.

للإشارة فإنه من المزمع تنظيم دورة المجلس الوطني شهر ديسمبر القادم، وستكون الدورة مناسبة هامة للحزب من أجل الدخول الفعلي في لعب اوراقه للمرحلة القادمة وفق تصوراته الحزبية ومن منطلق موقعه الريادي المنافس لأول قوة سياسية وهو الأفالان، حيث سطر الأرندي منذ دورة المجلس الوطني الأخيرة برنامجا مكثفا تمحور حول ضرورة النزول إلى الميدان لشرح دليل المنتخب المحلي الذي اقره المكتب الوطني، وإجراء لقاءات تكوينية مع المنتخبين المحليين، إلى جانب مواصلة عملية إعادة الهيكلة للحزب المبرمجة حتى نهاية السنة والتي أشرف عليها الأمناء الولائيون ودورات تكوينية تحت إشراف أعضاء المكتب الوطني، من منطلق أن الأرندي يخوض المعارك السياسية طوال السنة وليس حزب مناسباتي فقط ينشط في فترة الحملة الانتخابية والانتخابات، بل هو تشكيلة تحمل برامج ومبادئ ونظام.