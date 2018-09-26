المصادقة على شراكة بين سوناطراك وسيبسا بقيمة تفوق المليار دولار أمريكي



صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 26 سبتمبر، على ثلاثة مراسيم رئاسية تخص عقود استكشاف واستغلال حقول نفطية.

و يتعلق المرسوم الاول بعقد تم إبرامه في جانفي 2018 ما بين سوناطراك كشريك بالأغلبية و شركة “سيبسا” لتمديد الانتاج في الحقل المسمى “رورد الخروف” و سيخصص لهذا الاستثمار حوالي 2ر1 مليار دولار أمريكي.

المرسوم الثاني يخص ملحق عقد يجمع بين سوناطراك كشريك بالأغلبية و شريكيها “توتال” و “ريبسول” من أجل الاستكشاف و استغلال المحيط المسمى “تين فويي تابنكورت II” باستثمار يقدر ب 320 مليون دولار أمريكي.

أما المرسوم الثالث والأخير فيتيح الإلغاء المسبق لعقد يربط سوناطراك بشريكيها “توتال” و “ريبسول” في استغلال محيط سابق يسمى “تين فويي” إذ يسمح هذا الإلغاء بتنفيذ العقد المتعلق بمحيط “تين فويي تابنكورت II”.

وبمناسبة دراسة هذه النصوص الثلاث، حث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الحكومة وخاصة مسؤولي قطاع الطاقة على تكثيف جهود استكشاف طاقات البلد من المحروقات بغية ضمان موارد مالية معتبرة للبلد لتمويل التنمية الوطنية.

كما طلب رئيس الدولة بإعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة والتي تم منذ 3 سنوات اعتماد برنامج هام بشأنها.