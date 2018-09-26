مجلس الوزراء يصادق على عدّة مراسيم

صادق مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم الأربعاء ، على عدّة مراسيم تتعلق بقطاعات الطاقة والفلاحة والصناعة والجماعات المحلية.

مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم استهل جدول أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي قدمه السيد وزير المالية، كما صادق بعد الدراسة على مرسومين يتعلقان بإلغاء تصنيف أراض فلاحية في ولايات وهران وتبسة وسكيكدة، حسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

رسميا 120 هكتارا ببلدية طفراوي في وهران لاحتضان مشروع "بيجو"

وتم اتخاذ إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية، بعد التحقق طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي ، وستوجه المساحة الأولى المقدرة بـ 120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة "بيجو" مع شريكين محليين يحوزان على الاغلبية و يتعلق الأمر باستثمار قيمته 16.4 مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و 4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة.

وستخصص المساحتان الأخريتين و المقدرتين على التوالي بـ 150 هكتار ببلدية بكوش لخضر ولاية سكيكدة و 487 هكتار ببلدية العوينات بولاية تبسة لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.

"وتعد هاتين الوحدتين جزءً من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع انتاج الفوسفات على مستوى حقل واد هضبة بولاية تبسة وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقررة انجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة"، يقول البيان.

وسيتم إنجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 مليار دولار بحيث سيسمح بتوفير حوالي 20.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة.

المصادقة على 3 مراسيم رئاسية تخص عقود استغلال حقول نفطية

و تابع مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على ثلاثة مراسيم رئاسية تخص عقود استكشاف و استغلال حقول نفطية.

و يتعلق المرسوم الأول بعقد تم إبرامه في يناير 2018 ما بين سوناطراك كشريك بالأغلبية و شركة "سيبسا" لتمديد الإنتاج في الحقل المسمى "رورد الخروف" و سيخصص لهذا الاستثمار حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، فيما يتعلق المرسوم الثاني بملحق عقد يجمع بين سوناطراك كشريك بالأغلبية و شريكيها "توتال" و "ريبسول" من أجل الاستكشاف و استغلال المحيط المسمى "تين فويي تابنكورت II" باستثمار يقدر بـ 320 مليون دولار أمريكي، أما المرسوم الثالث والأخير فهو يتيح الإلغاء المسبق لعقد يربط سوناطراك بشريكيها "توتال" و "ريبسول" في استغلال محيط سابق يسمى "تين فويي" إذ يسمح هذا الإلغاء بتنفيذ العقد المتعلق بمحيط "تين فويي تابنكورت II".

وبمناسبة دراسة هذه النصوص الثلاث، حث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة وخاصة مسؤولي قطاع الطاقة على تكثيف جهود استكشاف طاقات البلد من المحروقات بغية ضمان موارد مالية معتبرة للبلد لتمويل التنمية الوطنية، كما طلب رئيس الدولة بإعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة والتي تم منذ 3 سنوات اعتماد برنامج هام بشأنها.

مجلس الوزراء يوافق على مقترح بدوي بخصوص صلاحيات الولاة المنتدبين

واستمع مجلس الوزراء ووافق على مقترح لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي تضمن تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.

وتضمن هذا الاقتراح تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بغية تقريب المرفق العام من المواطنين أكثر، وسيكون لهذا التحول انعكاسات إيجابية على التسيير والتنمية خاصة في ولايات الجنوب التي تعززت في 2014 باستحداث مقاطعات ادارية يسيرها ولاة منتدبون، يضيف البيان.