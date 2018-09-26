إعفاء القروض البنكية الموجّهة لإنجاز 90 سكن "عدل" من الفوائد

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم ، إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد، حسب ما جاء في بيان للمجلس الذي أشرف على انعقاده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب بيان مجلس الوزراء ، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يحتوي على إجراءات لصالح التنمية على غرار تيسير كلي لأسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل) .