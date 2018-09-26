ولد عباس: "من يخرج عن الطاعة ليس منا"

شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطن، جمال ولد عباس، اليوم الأربعاء على ضرورة توفر الانسجام و التلاحم داخل الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن كل من يخرج عن طاعة تشكيلته السياسية "ليس له مكان في الحزب مهما كان منصبه".

وفي تصريح له عقب اجتماع استثنائي عقده مع كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان سجل ولد عباس حرصه على توفر عنصري "الانسجام و التلاحم" في صفوف الكتلة ليضيف بالقول : "من يخرج عن طاعة الحزب والخط الأحمر لرئيس الجمهورية ليس منا مهما كان منصبه".

وأشار ولد عباس إلى وجود خلافات بين منتسبي الحزب بالمجلس الشعبي الوطني في الآونة الأخيرة من خلال تأييد نواب من الحزب للأمين العام للمجلس الذي انهى مهامه رئيس المجلس الشعبي الوطني, معلنا بالمناسبة عن تشكيل لجنة توكل إليها متابعة الأخطاء التي "قد تقع بالبرلمان و كل من يخرج عن قرارات الرئيس .