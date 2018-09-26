تذبذب توزيع المياه يؤرق سكان المدينة

تشهد مختلف أحياء بلدية عنابة على غرار وسط المدينة تذبذبا في عملية توزيع المياه عكس البلديات المجاورة التي تتزود بالمياه بنظام المناوبة يوما بعد يوم، حيث يشتكي سكان أحياء السانكلو بالدرجة الأولى من شح مياه الحنفيات التي تصلهم مرة كل ثلاثة أيام أو كل يومين مما خلق حالة تذمر في أوساط المواطنين الذين أعابوا على المسؤولين عدم الوفاء بالوعود وتجسيدها على أرض الواقع خاصة المتعلقة بتزويد تلك الأحياء بالمياه بصفة دورية أو حتى عن طريق المناوبة يوما بعد يوم، وقد أدت عملية التذبذب في توزيع المياه إلى الترويج الواسع لظاهرة بيع المياه وانتشار الشاحنات المزودة بالصهاريج التي تجتاز تلك المناطق منذ الساعات الأولى للنهار حتى ساعة متأخرة ما جعل البعض يطالبون بتدخل مصالح البلدية لردع أصحاب شاحنات الصهاريج التي باتت تشكل إزعاجا خاصة خلال الصباح الباكر.وتجدر الإشارة إلى أن أحياء وسط المدينة وكذا سكان أحياء السانكلوا يعانون أزمة مياه لعدة أسابيع متتالية فيما تضيع مئات المترات المكعبة بصفة يومية في التسربات التي تشهدها الطرقات كما تسجل بالقرب من العمارات وحتى السكنات الضخمة دون أي تدخل للمسؤولين لإصلاح الوضع رغم النداءات المتكررة للسكان أو المواطنين بتلك المناطق.