محرز يشرح أسباب عودته للتألق بعد فترة من الركود والإحباط

كشف الدولي الجزائري رياض محرز عن سر تألقه مؤخرا واستعادة حسه التهديفي، كما حدد الشروط التي ستقوده للنجاح مع فريقه مانشستر سيتي في الفترة المقبلة من أجل مواصلة النجومية، وكان النجم المتألق قد عانى من فترة فراغ رهيبة، استمرت قرابة الشهرين، فشل فيها في إيجاد طريقه نحو شباك المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن لعب بديلا في اربع مباريات من أصل ستة خاضها الفريق حتى الآن في المسابقة، لكنه تألق بشكل لافت للنظر في المباراة الأخيرة، بعد أن سجل هدفين من الخماسية التي فاز بها السيتيزنز على كارديف سيتي يوم السبت الماضي، كما تألق من جديد في الفوز الذي حققه فريقه على نادي “أوكسفورد” بثلاثية نظيفة وقع منها هدفه الثالث هذا الموسم مع الفريق السماوي وذلك ضمن منافسة كأس الرابطة الانجليزية.