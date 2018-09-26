الإتحاد الأوروبي: “الجزائر ملتزمة بالإتفاقيات الدولية المناخية”

إعترف السفير، ورئيس الوفد الدبلوماسي للإتحاد الأوروبي، بالجزائر، بالمجهودات والعمل الكبير،الذي تبذله الجزائر لمكافحة المتغيرات المناخية.

وأشاد”جون أورورك”، بالجزائر على هامش يوم دراسي حول “دبلوماسية المناخ الجزائرية- الأوروبية”، أقيم اليوم الأربعاء بجامعة البليدة “سعد دحلب”.

حيث أوضح إلتزام الدولة الجزائرية بجميع الإتفاقيات الدولية المناخية.

وقال”إن هناك إشادة أوروبية واسعة وإعتراف بالمجهودات الكبيرة، التي تبذلها الجزائر للمساهمةبشكل فعال في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وأيضا لإلتزامها العالي بجميع الاتفاقيات الدولية المناخية.”