“السيتي”يُكرم محرز بعد تألقه بطريقته الخاصة !!

خصص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مسابقة خاصة لأنصاره بعد تألق النجم الدولي الجزائري رياض محرز وتوقيعه 3 أهداف في مباراتين.

وأعلن الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن إمكانية المُشاركة في مسابقة خاصة للحصول على قميص محرز موقع من طرفه.

وذلك لتخليد الأهداف الأولى لنجم المنتخب الوطني مع الأزرق السماوي حسب الموقع الرسمي للفريق دائما.

وكان لاعب الخضر قد سجل ثنائية ضد فريق كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي قبل أن يُسجل هدف سهرة الثلاثاء ضد أوكسفورد في الكارلينغ كوب.