ولد عباس يرد على تصريحات عمار غول حول ملف متقاعدي الجيش

رد الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على تصريحات رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول،

وقال ولد عباس: “عمار غول راه في داخل رأس الرئيس بوتفليقة”، موضحا أنه يوجد جدول أعمال خاص بمجلس لوزراء.

وضاف ولد عباس أنه لا يسمح لنفسه ليقول لرئيس الجمهورية التحدث في أي موضوع.

وجاء هذا بعد تصريحات عمار غول حول تناول مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء لملف متقاعدي الجيش.

وأوضح ولد عباس أنه لا يمكن على تصريحات عمار غول لكن يجب أن يتحمل مسؤولياته.