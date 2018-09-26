رفع 3750 طن من النفايات خلال عمليات تنقية وديان البليدة

أسفرت عمليات تنظيف وديان ولاية البليدة، التي عرفت مشاركة دواوين التطهير الممثلة لــ 17 ولاية عن رفع 3.750 طن من النفايات.

وهي التي كانت تسد مجرى هذه الوديان، بحسب ديوان التطهير بالبليدة.

و أوضح المسؤول لدى تدخله خلال أشغال مجلس تنفيذي، خصص لملفي المطاعم المدرسية و كذا الإجراءات المتخذة في إطار التحضير لموسمي الخريف و الشتاء.

أن هذه العملية التي عرفت مشاركة دواوين التطهير الممثلة ل17 ولاية عبر الوطن على غرار قسنطينة و بسكرة و الشلف.

قد أسفرت عن رفع كميات هائلة من النفايات، كانت ملقاة على حواف و مجرى الوديان و التي قدرت ب3750 طن.

كما تم في إطار هذه العملية التي لا تزال متواصلة إلى غاية تطهير جميع الوديان بشكل كلي تنقية 14.292 بالوعة موزعة عبر بلديات الولاية.

و كشف ذات المسؤول عن الشروع في أشغال تغطية وادي بني عزة و هذا على مستوى النقاط القريبة من التجمعات السكنية.

وهذا بمجرد الإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدر ب60 مليون دج.