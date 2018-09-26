زطشي سيلتقي رئيس الفيفا بشرم الشيخ
سيكون رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو حاضرا في الجمعية العامة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم.
المُقرر عقدها بشرم الشيخ المصرية يوم الأحد ال30 من سبتمبر الجاري.
وكشف الموقع الرسمي للكاف حضور رئيس الفيفا ما قد يُتيح الفرصة لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي للإجتماع به.
وكان إنفانتينو قد وعد رئيس الفاف بالحضور إلى الجزائر للتباحث حول العديد من القضايا التي تخص كرة القدم الجزائرية.
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم @fifacom_ar سيكون في (شرم الشيخ - مصر) لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الـ30 من سبتمبر الجاري #CAFEGA2018 pic.twitter.com/nAfoQ1Cnha— CAF - عربي (@caf_online_AR) 26 septembre 2018
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