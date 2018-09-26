كل التفاصيل عن سيارة “208 made in bladi”

كشفت شركة “بيجو”، عن السيارة الأولى التي من المنتظر ان تُركب في مصنع “وهران”، لتنطلق عملية تسجيل الطلبيات عليها.

ومن المنتظر ان تكون سيارة “208” الأولى التي ستركب في مصنع “بيجو” بوهران، بينما ستنطلق عملية تسجيل الطلبيات شهر أكتوبر.

سيارة “208” التي ستركب في مصنع وهران، فإنها ستسوق بداية من 2699000دج حسب مصدر مؤكد لـ “النهار”، نوع المحرك 1.6 ديازال، وبقوة 92 حصان.

وللتذكير فإن مصنع “بيجو” عرف إنجازه تأخرا بعد أن تم تغيير موقعه من طرف السلطات الجزائرية، ونقله الى منطقة طفراوي.

ما حتم على الشركة، كراء ورشات بالمنطقة حتى تتمكن من الشروع في مرحلة أولية بتركيب عدد من مركبات “208” تعود بها للسوق الجزائرية بعد غياب دام سنوات.

وهو ما تعتبره الشركة، أيضا فرصة لتكوين اليد العاملة لتنطلق بعدها في المرحلة الثانية عند إتمام إنجاز المصنع.