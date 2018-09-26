تجدد الصراع حول قيادة المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي

عاد الصراع بين أطراف المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي ” الكناس” بعد أكثر من سنة من الهدوء وعدم فصل القضاء في النزاع بين جناحي التنظيم، مع تواصل تجميد النقابة من قبل مصالح وزير العليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.

ونفى عبد المالك عزي في بيان تحوز سبق برس على نسخة منه موقع باسم الكناس كل التصريحات التي جاءت على لسان المنسق الوطني ميلاط فيما يتعلق بعقد المؤتمر الاستثنائي، مؤكدا أن القيادة المنبثقة بتاريخ 12 جانفي من سنة 2017 هي المخول الوحيد لذلك.

ودعا عزي الأساتذة وكافة المنخرطين إلى عدم السير وراء الإشاعات التي وصفها بالمغرضة الصادرة عن عبد الحفيظ ميلاط بالنظر لعدم امتلاكه الشرعية.

وتضمن ذات البيان نقطتين حول تجديد النقابة لفتح باب الحوار مع كافة النقابيين وكل الفروع، مبرزا النقائص والمطالب الخاصة بالأستاذة الجامعيين.

وحذر عزي من خلال بيانه أيضا من بعض وسائل الإعلام التي تحولت -حسبه- إلى أبواق لفائدة ميلاط وابتعدت عن أداء مهامها بكل موضوعية.