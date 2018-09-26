ولد عباس يعين لجنة طوارئ وينفي سحب الثقة من بوحجة

عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لجنة لدراسة أي طارئ قد يحدث في الغرفة التشريعية السفلى.

وأوضح ولد عباس اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية، عقب اجتماع نواب الكتلة البرلمانية، أن هذه اللجنة تم تنصيبها من أجل مراقبة أي خطأ، وكل من يخرج عن الولاء للرئيس.

ونفى ولد عباس التطرق إلى قضية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، قائلا: ” اللي يفوت الخط الأحمر في البرلمان مش منا”، ورفض الأمين العام للأفلان التدخل في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني على خلفية اقالته للأمين العام قبل يومين.